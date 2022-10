Shapovalov-Nishioka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Seoul 2022 (Di domenica 2 ottobre 2022) Denis Shapovalov e Yoshihito Nishioka si sfideranno nell’ultimo atto del torneo Atp 250 di Seoul 2022 (cemento outdoor). Entrambi vanno a caccia del loro secondo titolo sul circuito maggiore. L’unico precedente andato in scena tra i due è stato appannaggio del giapponese in tre set. Erano gli ottavi di finale di Shenzen 2018, evento alla fine portato a casa proprio dal piccolo nipponico. A partire con i favori del pronostico sarà il canadese, che ancora deve perdere un set nell’arco della manifestazione. Più complicato il percorso del suo avversario, uscito indenne da due grandi battaglie ai quarti di finale ed in semifinale vinte rispettivamente contro il norvegese Casper Ruud ed il lucky loser statunitense Aleksandar Kovacevic. Da valutare lo stato emotivo di Shapovalov, che arriva a giocarsi una ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Denise Yoshihitosi sfideranno nell’ultimo atto del torneo Atp 250 di(cemento outdoor). Entrambi vanno a caccia del loro secondo titolo sul circuito maggiore. L’unico precedente andato in scena tra i due è stato appannaggio del giapponese in tre set. Erano gli ottavi di finale di Shenzen 2018, evento alla fine portato a casa proprio dal piccolo nipponico. A partire con i favori del pronostico sarà il canadese, che ancora deve perdere un set nell’arco della manifestazione. Più complicato il percorso del suo avversario, uscito indenne da due grandi battaglie ai quarti di finale ed in semifinale vinte rispettivamente contro il norvegese Casper Ruud ed il lucky loser statunitense Aleksandar Kovacevic. Da valutare lo stato emotivo di, che arriva a giocarsi una ...

