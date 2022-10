Serena Rossi, chi è il compagno Davide Devenuto: età, carriera, film e fiction, figlio, Instagram, Mina Settembre (Di domenica 2 ottobre 2022) Come ogni domenica, l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con Domenica In di Mara Venier, che anche oggi pomeriggio accoglierà in studio tanti ospiti. Tra di loro l’attrice Serena Rossi, che ripercorrerà tutta la sua carriera, presenterà la seconda stagione di Mina Settembre e parlerà del suo amore immenso per il compagno, futuro marito, Davide Devenuto. View this post on Instagram A post shared by Davide Devenuto (@DavideDevenuto) Gli studi e il debutto di Davide Devenuto Davide Devenuto è nato a Roma il 15 marzo del 1972 ed è un attore. Ha iniziato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 ottobre 2022) Come ogni domenica, l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con Domenica In di Mara Venier, che anche oggi pomeriggio accoglierà in studio tanti ospiti. Tra di loro l’attrice, che ripercorrerà tutta la sua, presenterà la seconda stagione die parlerà del suo amore immenso per il, futuro marito,. View this post onA post shared by(@) Gli studi e il debutto diè nato a Roma il 15 marzo del 1972 ed è un attore. Ha iniziato ...

CorriereCitta : Serena Rossi, chi è il compagno Davide Devenuto: età, carriera, film e fiction, figlio, Instagram, Mina Settembre - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Al via la nuova stagione con Serena Rossi di '#MinaSettembre2' in Prima Assoluta #Rai1 - zazoomblog : Chi è Davide Devenuto il fidanzato di Serena Rossi: “Non ci serve il matrimonio” - #Davide #Devenuto #fidanzato… - lacittanews : Mina Settembre 2, la fiction Rai con protagonista Serena Rossi, debutta ufficialmente in prima serata su Rai 1 dome… - amoreavrai : Oggi torna quella regina di serena rossi in prima serata sono prontissima ho resistito pure non guardando la puntat… -