Sampdoria, Ferrero non ha più poteri: l’ex Presidente è fuori dai giochi (Di domenica 2 ottobre 2022) Senza più vincoli dagli arresti domiciliari, Massimo Ferrero potrebbe anche tornare a Genova ma sulla Sampdoria non ha più poteri Senza più vincoli dagli arresti domiciliari, Massimo Ferrero potrebbe anche tornare a Genova ma sulla Sampdoria non ha più poteri. La comprensibile paura dei tifosi della Sampdoria all’idea di un ritorno di Massimo Ferrero a Genova ha smobilitato, nella serata di ieri, più di duecento blucerchiati che sotto l’AC Hotel hanno lasciato un messaggio all’ex Presidente: «A Genova non ti vogliamo… Infame». Il suo ritorno in blucerchiato è da escludere visto che permangono le interdizioni a ricoprire incarichi dirigenziali per l’ex Presidente. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Senza più vincoli dagli arresti domiciliari, Massimopotrebbe anche tornare a Genova ma sullanon ha piùSenza più vincoli dagli arresti domiciliari, Massimopotrebbe anche tornare a Genova ma sullanon ha più. La comprensibile paura dei tifosi dellaall’idea di un ritorno di Massimoa Genova ha smobilitato, nella serata di ieri, più di duecento blucerchiati che sotto l’AC Hotel hanno lasciato un messaggio al: «A Genova non ti vogliamo… Infame». Il suo ritorno in blucerchiato è da escludere visto che permangono le interdizioni a ricoprire incarichi dirigenziali per. L'articolo proviene ...

