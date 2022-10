Quanto cosa vivere vicino a Re Carlo III? 34 milioni di euro: ecco dove (Di domenica 2 ottobre 2022) “Storicamente, un maniero e la sua tenuta suggerivano grandezza e Harford Manor è una magnifica, contemporanea, creazione del ventunesimo secolo di questo concetto. È una casa che offre il massimo della vita di lusso“. E ci mancherebbe non fosse così vista la cifra alla quale la “casa” della quale parliamo è in vendita: 30 milioni di sterline, cioè 34 milioni di euro. Sapendo bene che i super ricchi non conoscono crisi, c’è da aspettarsi che non resti in vendita per molto: si tratta della magione accanto a Windsor. In poche parole, la villa o castello o maniero che di dir si voglia, rende il proprietario vicino di casa del Re d’Inghilterra, Carlo III. È una nota positiva? Secondo i tabloid britannici sì e anzi, il Daily Mail dà una descrizione minuziosa della proprietà: dieci camere da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) “Storicamente, un maniero e la sua tenuta suggerivano grandezza e Harford Manor è una magnifica, contemporanea, creazione del ventunesimo secolo di questo concetto. È una casa che offre il massimo della vita di lusso“. E ci mancherebbe non fosse così vista la cifra alla quale la “casa” della quale parliamo è in vendita: 30di sterline, cioè 34di. Sapendo bene che i super ricchi non conoscono crisi, c’è da aspettarsi che non resti in vendita per molto: si tratta della magione accanto a Windsor. In poche parole, la villa o castello o maniero che di dir si voglia, rende il proprietariodi casa del Re d’Inghilterra,. È una nota positiva? Secondo i tabloid britannici sì e anzi, il Daily Mail dà una descrizione minuziosa della proprietà: dieci camere da ...

