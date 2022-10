PS, Xbox, PC e Switch, tutte le uscite del mese di ottobre: da COD a Mario + Rabbids (Di domenica 2 ottobre 2022) Con l’arrivo di ottobre 2022 il mercato dei videogiochi entra decisamente nel vivo. Da qui al prossimo 30 del mese saranno infatti diversi i giochi tripla A su cui potremo mettere le mani anche perchè, come ben si sa, l’autunno è il mese più “hot” per il mondo del gaming. Cod Modern Warfare II, 2/10/2022 – Computermagazine.itSi sta infatti lentamente avvicinando il Natale e ancor prima il Black Friday, due occasioni in cui storicamente si fanno grandi compere. Tanta, tantissima la carne al fuoco in arrivo nei prossimi giorni, a cominciare da Call of Duty: Modern Warfare 2, nuovo sfavillante capitolo dello sparatutto più famoso di tutti i tempi. Occhio anche al nuovo gioco, rigorosamente esclusiva Nintendo Switch su Mario Bros, leggasi Mario + Rabbids: Sparks of Hope. ... Leggi su computermagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Con l’arrivo di2022 il mercato dei videogiochi entra decisamente nel vivo. Da qui al prossimo 30 delsaranno infatti diversi i giochi tripla A su cui potremo mettere le mani anche perchè, come ben si sa, l’autunno è ilpiù “hot” per il mondo del gaming. Cod Modern Warfare II, 2/10/2022 – Computermagazine.itSi sta infatti lentamente avvicinando il Natale e ancor prima il Black Friday, due occasioni in cui storicamente si fanno grandi compere. Tanta, tantissima la carne al fuoco in arrivo nei prossimi giorni, a cominciare da Call of Duty: Modern Warfare 2, nuovo sfavillante capitolo dello sparatutto più famoso di tutti i tempi. Occhio anche al nuovo gioco, rigorosamente esclusiva NintendosuBros, leggasi: Sparks of Hope. ...

