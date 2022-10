Morandi e Santamaria improvvisano Dalla, è show. Prima sotto casa del cantante e poi in piazza Maggiore a Bologna (Di domenica 2 ottobre 2022) Gianni Morandi cantando, Claudio Santamaria accompagnando con la tromba, improvvisano le canzoni di Lucio Dalla in centro a Bologna e lo show richiama e coinvolge tante persone, con i cori di passanti e turisti emozionati. Prima sotto casa di Dalla in piazza Celestini, Morandi e Santamaria si cimentano in ‘4 marzo 1943‘ e ‘Caruso‘. Poi in piazza Maggiore, davanti alla basilica di San Petronio a far risuonare ‘piazza Grande‘ e ancora ‘Caruso’, nell’ultima luce del pomeriggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Giannicantando, Claudioaccompagnando con la tromba,le canzoni di Lucioin centro ae lorichiama e coinvolge tante persone, con i cori di passanti e turisti emozionati.diinCelestini,si cimentano in ‘4 marzo 1943‘ e ‘Caruso‘. Poi in, davanti alla basilica di San Petronio a far risuonare ‘Grande‘ e ancora ‘Caruso’, nell’ultima luce del pomeriggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

