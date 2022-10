Lazio | i convocati di Sarri per lo Speza | solo un assente

pasqualinipatri : Lazio-Spezia, i convocati di mister Sarri - laziopress : Lazio-Spezia, i convocati di mister Sarri - CalcioNews24 : I convocati di #Sarri per la sfida allo #Spezia ?? - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Lazio-Spezia, i convocati di mister Sarri - laziopress : Lazio-Spezia, i convocati di mister Sarri -

Maurizio Sarri ha diramato la lista deidella suaper la sfida delle 12:30 contro lo Spezia Maurizio Sarri ha diramato la lista deidella suaper la sfida delle 12:30 contro lo Spezia. La lista completa: ...SERIE APER LA GIORNATA Portieri: Bleve, Falcone, Samooja Difensori: ...PER SQUADRA Atalanta Bologna Cremonese Empoli Fiorentina Genoa Hellas Verona Juventus InterLecce ...Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della sua Lazio per la sfida delle 12:30 contro lo Spezia Maurizio ...C'è Immobile, così come Cataldi e Lazzari. Nell'elenco dei convocati della Lazio per la sfida allo Spezia non figura ...