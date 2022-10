Indonesia, scontri allo stadio dopo una partita di calcio: almeno 182 morti (Di domenica 2 ottobre 2022) almeno 182 persone sono morte in uno stadio in Indonesia, dopo una serie di scontri al termine di una partita di calcio. I disordini sono scoppiati quando migliaia di tifosi hanno invaso il campo dello stadio Kanjuruhan a Malang, nella provincia di Giava Orientale, e gli agenti di polizia hanno sparato gas lacrimogeni che hanno innescato la follia collettiva: si e' scatenato il caos, seguito dal panico e da una fuga precipitosa. I tifosi dell'Arema FC erano inferociti per la sconfitta per 3-2 subita contro la squadra ospite, i rivali di sempre del Persebaya Surabaya con cui non perdevano da piu' di 20 anni. E' dunque salito ad almeno 182 morti il bilancio delle vittime, molte delle quali calpestate nella calca. Secondo ... Leggi su lastampa (Di domenica 2 ottobre 2022)182 persone sono morte in unoinuna serie dial termine di unadi. I disordini sono scoppiati quando migliaia di tifosi hanno invaso il campo delloKanjuruhan a Malang, nella provincia di Giava Orientale, e gli agenti di polizia hanno sparato gas lacrimogeni che hanno innescato la follia collettiva: si e' scatenato il caos, seguito dal panico e da una fuga precipitosa. I tifosi dell'Arema FC erano inferociti per la sconfitta per 3-2 subita contro la squadra ospite, i rivali di sempre del Persebaya Surabaya con cui non perdevano da piu' di 20 anni. E' dunque salito ad182il bilancio delle vittime, molte delle quali calpestate nella calca. Secondo ...

