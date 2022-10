“Icardi è sparito” e non compare nella lista dei convocati del Galatasaray | è volato in Argentina per riconquistare Wanda Nara

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 ottobre 2022) Non c’è pace per Maurodopo la fine del matrimonio con(sarà finito davvero?). Il gossip delle ultime settimane si arrichisce di nuove rivelazioni e strani atteggiamenti da parte dei protagonisti. L’ultima ‘news’ in ordine temporale? “”, si legge sui social come commento alladel, l’attuale squadra in cui è impegnato in prestito dal PSG. Quando il team ha diffuso ladeiper la partita contro l’Adana Demirspor, l’assenza del giocatore ha creato non pochi sospetti. Non avendo subito infortuni o squalifiche, la sua non convocazione risulta alquanto ingiustificata, anche per via del suo primo goal segnato in un’amichevole. Dopo varie ipotesi ...