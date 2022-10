(Di domenica 2 ottobre 2022) Faceva il pusher a Bellaria Igea Marina e (Rimini) ed è statodai carabinieri, l'uomo che dafua Diego. "è come un padre per me", diceva qualche anno ...

Nazione_Siena : Curato bimbo ucraino con esofago ristretto - insalutenews : Bimbo ucraino di 5 anni affetto da stenosi dell’esofago curato all’Aou Senese - - venti4ore : Bambino di 5 anni dall’Ucraina curato a Siena per ingestione di caustici - SIENANEWS : Dall’Ucraina alle Scotte: bimbo curato e operato grazie al lavoro di squadra dell’ospedale - venti4ore : Bambino di 5 anni proveniente dall?Ucraina operato e curato all?Aou Senese -

Euronews Italiano

Faceva il pusher a Bellaria Igea Marina e (Rimini) ed è stato arrestato dai carabinieri, l'uomo che dafugrazie a Diego Maradona. "Maradona è come un padre per me", diceva qualche anno fa in tv Luca Quarto, 38 anni, che quando aveva poco più di un anno fu portato in Svizzera dai genitori ...... vengono a conoscenza sempre dal progettodal medico chirurgo Alberto Tagliapietra, responsabile del progetto, della storia di Michele, un bambino di sei anni di Roveleto di Cadeo che si trova ... Fu curato da bimbo grazie a Maradona, arrestato per spaccio (ANSA) - RIMINI, 02 OTT - Faceva il pusher a Bellaria Igea Marina e (Rimini) ed è stato arrestato dai carabinieri, l'uomo che da bimbo fu curato grazie a Diego Maradona. "Maradona è come un padre per ...Arrestato venerdì dai carabinieri Luca Quarto: in casa trovati 50 grammi di neve e 5mila euro. ENRICO CHIAVEGATTI. Gli onori della cronaca se li era ...