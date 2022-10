Curato da bimbo grazie alla 'partita nel fango' di Maradona, arrestato per spaccio (Di domenica 2 ottobre 2022) Per lui Diego Maradona giocò nel fango. Era il 18 marzo 1985 e in un campetto di periferia di Acerra El Pibe de Oro giocò per una partita di beneficenza. Avrebbe finanziato un intervento delicato per ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 ottobre 2022) Per lui Diegogiocò nel. Era il 18 marzo 1985 e in un campetto di periferia di Acerra El Pibe de Oro giocò per unadi beneficenza. Avrebbe finanziato un intervento delicato per ...

