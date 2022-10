Buio Inter, le parole di Inzaghi e il silenzio di Zhang: i bonus sono finiti (Di domenica 2 ottobre 2022) L’Inter perde ancora, la quarto in 8 gare come non succedeva dal 2011, ora i bonus per la squadra di Inzaghi sono finiti L’Inter perde ancora, la quarto in 8 gare come non succedeva dal 2011, ora i bonus per la squadra di Inzaghi sono finiti. Al termine della partita il silenzio di Zhang è stato eloquente. La situazione panchina al momento è parzialmente tranquilla siccome i nerazzurri hanno intenzione di aspettare la sosta per il Mondiale. Nel frattempo Inzaghi non ha più scuse e alibi deve saper gestire le difficoltà e far invertire la marcia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) L’perde ancora, la quarto in 8 gare come non succedeva dal 2011, ora iper la squadra diL’perde ancora, la quarto in 8 gare come non succedeva dal 2011, ora iper la squadra di. Al termine della partita ildiè stato eloquente. La situazione panchina al momento è parzialmente tranquilla siccome i nerazzurri hanno intenzione di aspettare la sosta per il Mondiale. Nel frattemponon ha più scuse e alibi deve saper gestire le difficoltà e far invertire la marcia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Buio #Inter e silenzio di #Zhang, bonus finiti ?? - forzaroma : Ribaltone Mou, buio Inter #ASRoma #InterRoma #SerieA - efsi28 : @MatteScm Veramente in progetto Inter è morto nel 2019 ovvero l'anno in cui c'è stata l'ultima immissione di denaro… - MaurizioSibilla : Momento buio ora per l’Inter #InterRoma - alesorre86 : @Inter Una delle pochissime luci di quel buio periodo.. -