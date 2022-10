Vietri sul Mare, strutture ricettive non dichiarate, il sindaco De Simone chiama la Guardia di Finanza (Di sabato 1 ottobre 2022) di Erika Noschese strutture ricettive non registrate ufficialmente, il sindaco chiede l’intervento della Guardia di Finanza. Accade a Vietri sul Mare dove il primo cittadino Giovanni De Simone ha riscontrato alcune irregolarità, attraverso la tassa di soggiorno, e ha deciso di affidarsi alle forze dell’ordine per ripristinare la legalità nel suo territorio. “Visto il crescente numero di strutture extra alberghiere sul territorio, fatte alcune verifiche dove risultano molte totalmente non registrate ufficialmente ma solo attraverso siti internet, viste le dichiarazioni ed i versamenti effettuati per la tassa di soggiorno in cui risultano molte incongruenze, abbiamo deciso, non a cuor leggero, di inviare la documentazione alla ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 ottobre 2022) di Erika Noschesenon registrate ufficialmente, ilchiede l’intervento delladi. Accade asuldove il primo cittadino Giovanni Deha riscontrato alcune irregolarità, attraverso la tassa di soggiorno, e ha deciso di affidarsi alle forze dell’ordine per ripristinare la legalità nel suo territorio. “Visto il crescente numero diextra alberghiere sul territorio, fatte alcune verifiche dove risultano molte totalmente non registrate ufficialmente ma solo attraverso siti internet, viste le dichiarazioni ed i versamenti effettuati per la tassa di soggiorno in cui risultano molte incongruenze, abbiamo deciso, non a cuor leggero, di inviare la documentazione alla ...

