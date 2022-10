Traffico Roma del 01-10-2022 ore 17:30 (Di sabato 1 ottobre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sempre poco il Traffico in queste ore pomeridiane sulla Grande Raccordo Anulare sulla percorso Urbano della A24 circolazione scorre anche sull’intero tratto della tangenziale est e dove salvo modifiche è prevista alle 17 circa la riapertura dello svincolo di via delle Valli Piazza Conca D’Oro chiuso dalle 13 in entrata chi deve proseguire verso San Giovanni a causa dei lavori in corso sempre prudenza sulla statale Pontina dove in prossimità dei Cantieri che comportano il transito tramite riduzione di carreggiata Si Piaggio con ulteriori disagi tra Spinaceto e Castel di Decima su tutti e due i sensi di marcia ancora per interventi di manutenzione in corso siamo ora su via Ardeatina Maggiore prudenza dove c’è il Samsung Nico alternato che rallenta ulteriormente il Traffico tra via della ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sempre poco ilin queste ore pomeridiane sulla Grande Raccordo Anulare sulla percorso Urbano della A24 circolazione scorre anche sull’intero tratto della tangenziale est e dove salvo modifiche è prevista alle 17 circa la riapertura dello svincolo di via delle Valli Piazza Conca D’Oro chiuso dalle 13 in entrata chi deve proseguire verso San Giovanni a causa dei lavori in corso sempre prudenza sulla statale Pontina dove in prossimità dei Cantieri che comportano il transito tramite riduzione di carreggiata Si Piaggio con ulteriori disagi tra Spinaceto e Castel di Decima su tutti e due i sensi di marcia ancora per interventi di manutenzione in corso siamo ora su via Ardeatina Maggiore prudenza dove c’è il Samsung Nico alternato che rallenta ulteriormente iltra via della ...

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - VAIstradeanas : 17:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via di Settebagni ?????? Traffico rallentato altezza Viale Franco Arcalli > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 16:59 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Casilina ?????? Traffico rallentato altezza Via di Torrenova <-> #Luceverde #Lazio -