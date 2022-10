Taranto e Virtus Francavilla Fontana vincono le sfide regionali | Monopoli ok | Audace Cerignola ko Calcio serie C girone C

stranifattinews : Serie C, Taranto e Virtus Francavilla vincono i derby. Sorride anche il Monopoli - SportRisultati : #SerieC gr.C ???? Audace Cerignola-Gelbison 0-1 Avellino-Potenza 2-0 Crotone-Juve Stabia 1-0 Pescara-Monterosi 2-2 Pi… - PassioneMessina : Classifica (6/38): Catanzaro 16 Crotone 16 Pescara 13 Monopoli 12 Turris 10 Juve Stabia 10 Virtus Francavilla 10… - Virtus_Pozzuoli : Spinelli: 'Taranto, squadra forte di categoria, servirà il massimo da ogni giocatore'... - giornalerossob : Support, Stola: “Virtus Taranto leader nel territorio” -

Calcio serie C girone C, sesta giornata di campionato. Fra i risultati: Audace Cerignola - Gelbison 0 - 1, Az Picerno - Monopoli 0 - 1,- Foggia 1 - 0,Francavilla Fontana - Fidelis Andria 2 - 1. In classifica: Catanzaro e Crotone al comando con 16 punti, Pescara 13, Monopoli 12.di Stefano Belli} Diretta/Fidelis Andria (risultato finale 2 - 1): decide la doppietta di Guida! 0 - 0, LUNGA FASE DI STUDIO Alla Nuovarredo Arena laFrancavilla ospita la Fidelis ...Calcio serie C girone C, sesta giornata di campionato. Fra i risultati: Audace Cerignola-Gelbison 0-1, Taranto-Foggia 1-0, Virtus Francavilla Fontana-Fidelis Andria 2-1.Momento sempre più difficile per la Fidelis Andria che in questo avvio di stagione non riesce a conquistare il bottino pieno in classifica. Ancora una volta, i biancazzurri sprecano il vantaggio e si ...