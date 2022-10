Serie C 2022/2023, novità nel calendario: cambia l’orario di nove partite (Di sabato 1 ottobre 2022) Importante novità nel calendario della Serie C 2022/2023. E’ stato infatti deciso di anticipare l’orario di nove partite, che non si disputeranno più alle ore 17:30, bensì alle ore 14:30 (o anche 12:30). “Le società hanno condiviso la necessità di giocare le partite di Serie C durante il giorno, privilegiando il sabato e la domenica alle 12:30 ed alle 14:30” si legge. Di seguito i nuovi orari. GIRONE B – Domenica 9 ottobre Fermana-Virtus Entella, ore 14.30 Aquilia Montevarchi-Carrarese, ore 14:30 Olbia-Fiorenzuola, ore 14:30 Vis Pesaro-San Donato Tavarnelle, ore 14:30 GIRONE C – Sabato 8 ottobre Monterosi-Turris, ore 12.30 Fidelis-Andria-Catanzaro, ore 14.30 Giugliano-Virtus Francavilla, ore 14.30 Juve Stabia-Picerno, ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Importanteneldella. E’ stato infatti deciso di anticiparedi, che non si disputeranno più alle ore 17:30, bensì alle ore 14:30 (o anche 12:30). “Le società hanno condiviso la necessità di giocare lediC durante il giorno, privilegiando il sabato e la domenica alle 12:30 ed alle 14:30” si legge. Di seguito i nuovi orari. GIRONE B – Domenica 9 ottobre Fermana-Virtus Entella, ore 14.30 Aquilia Montevarchi-Carrarese, ore 14:30 Olbia-Fiorenzuola, ore 14:30 Vis Pesaro-San Donato Tavarnelle, ore 14:30 GIRONE C – Sabato 8 ottobre Monterosi-Turris, ore 12.30 Fidelis-Andria-Catanzaro, ore 14.30 Giugliano-Virtus Francavilla, ore 14.30 Juve Stabia-Picerno, ...

