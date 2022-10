Primo semestre 2022, in Fvg 18.500 assunzioni in più (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel Primo semestre del 2022 il numero di assunzioni in Friuli Venezia Giulia nel settore privato (esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli) è aumentato del 27,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (da 67.500 a 86.000, circa 18.500 unità in più). Le rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Inps. La crescita ha riguardato tutte le principali tipologie contrattuali; in termini percentuali è stata particolarmente accentuata per i rapporti a tempo indeterminato, che sono cresciuti di quasi il 50% rispetto al Primo semestre 2021 (da 8.600 a 12.700). Per una corretta lettura dei dati bisogna considerare che la prima parte dello scorso anno era ancora caratterizzata dalle restrizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza ... Leggi su udine20 (Di sabato 1 ottobre 2022) Neldelil numero diin Friuli Venezia Giulia nel settore privato (esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli) è aumentato del 27,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (da 67.500 a 86.000, circa 18.500 unità in più). Le rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Inps. La crescita ha riguardato tutte le principali tipologie contrattuali; in termini percentuali è stata particolarmente accentuata per i rapporti a tempo indeterminato, che sono cresciuti di quasi il 50% rispetto al2021 (da 8.600 a 12.700). Per una corretta lettura dei dati bisogna considerare che la prima parte dello scorso anno era ancora caratterizzata dalle restrizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza ...

EleonoraEvi : Parlo di #extraprofitti in tv e si agitano tutti, urlano: “non è vero!” “ma quali extraprofitti!” Bp, Eni, Equinor… - ItaliaDomaniGov : ? News dalla Commissione ue: in arrivo 21 miliardi di euro per aver centrato tutti gli obiettivi del primo semestre… - realstarting : RT @WeAreStarting_: Nel primo semestre del 2022 i finanziamenti in startup si attestano a circa 992,9 milioni di euro. In questo scenario… - PrOfETA_71 : RT @alexio747: @matteosalvinimi @alessandro1846 Mi scusi, ho letto che ENI ha registrato un utile di 7 miliardi nel solo primo semestre 202… - lifefalkon : RT @LaStatale: Fino al #3ottobre è ancora possibile candidarsi ai #master di I e II livello de @LaStatale in partenza nel primo semestre.… -