Nord Stream 2 non perde più gas | l’annuncio del gestore

(Di sabato 1 ottobre 2022) Una delle due parti di, il gasdotto2, non subisce più fughe di gas. A dichiararlo è stato il portavoce della società di gestione del gasdotto che ha riferito che è terminata la fuoriuscita di gas, iniziata dopo le esplosioni sospette dei giorni scorsi nel mar Baltico. «La pressione dell’acqua ha più o meno chiuso il gasdotto in modo che il gas presente al suo interno non fuoriesca», sono le parole di Ulrich Lissek. «La conclusione è che c’è ancora gas nel gasdotto», ha aggiunto. su Open Leggi anche: La Finlandia: le falle diin una zona discarica di armi chimiche. Il Guardian: «Le bombe supiazzate da robot» Sabotaggio sul, la denuncia di Danimarca ...

Agenzia_Ansa : Nord Stream, la Russia 'ha materiale che indica il coinvolgimento dell'Occidente' nel sabotaggio degli oleodotti. L… - Agenzia_Ansa : Grande nuvola di metano sopra Norvegia e Svezia. Dopo la fuga di gas da Nord Stream 1 e 2. 'Mai visto niente di simile' #ANSA - Agenzia_Ansa : Il bacino danese di Bornholm, dove è stata rilvata la prima perdita dal gasdotto Nord Stream, è la più importante d… - AdrianoPortogal : RT @putino: Colpo di scena: il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Nikolai Patrushev ha affermato di non avere in… - RosScappaticci : RT @LBasemi: ???? Wolfgang Grupp, proprietario di una delle più grandi aziende tessili tedesche Trigema, ha chiesto una 'rottura con l'Americ… -

Stop alla fuga di gas del gasdotto2 sotto il Mar Baltico. A dare l'annuncio oggi un portavoce del gestore dell'infrastruttura. E' stato raggiunto un equilibrio tra la pressione del gas e dell'acqua - riferisce il portavoce ...Le due esplosioni che si sono verificate ai gasdotti1 e2 al largo dell'isola danese di Bornholm e nel sud - est della Svezia sono "probabilmente state causate da centinaia ...Non è nociva per l’uomo, ma per il clima sì Sulle ragioni della fuga di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel mar Baltico ancora non è stato fatto il punto: incidente o sabotaggio I due gasdotti ...L'esplosione del gasdotto Nord Stream ha causato una nube di metano che sta coprendo l'Europa e ci si sta preoccupando per i danni alla salute: che succede