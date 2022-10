Napoli-Torino, le formazioni ufficiali (Di sabato 1 ottobre 2022) Appena uscite le formazioni ufficiali: interessante sfida tra il Napoli, padrone di casa, e il Torino di Juric, in programma oggi alle 15:00 allo Stadio Maradona. Il match, valido per l’ottava giornata di campionato, presenta in campo una rosa di squadre molto interessante, su tutti la presenza di Giacomo Raspadori, vero e proprio mattatore delle ultime partite della Nazionale Italiana. Raspadori ha deciso l’ultima partita casalinga dei partenopei all’ultimo secondo, Nikola Vlasic resta il giocatore più insidioso del Torino con i suoi tre gol in Serie A. Il Napoli ha iniziato bene il campionato e, dopo la sosta per le Nazionale, detiene il primato in classifica. Decisive le vittorie contro il Milan al Meazza (2-1), vincendo questo scontro diretto con il Diavolo per la terza volta ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 ottobre 2022) Appena uscite le: interessante sfida tra il, padrone di casa, e ildi Juric, in programma oggi alle 15:00 allo Stadio Maradona. Il match, valido per l’ottava giornata di campionato, presenta in campo una rosa di squadre molto interessante, su tutti la presenza di Giacomo Raspadori, vero e proprio mattatore delle ultime partite della Nazionale Italiana. Raspadori ha deciso l’ultima partita casalinga dei partenopei all’ultimo secondo, Nikola Vlasic resta il giocatore più insidioso delcon i suoi tre gol in Serie A. Ilha iniziato bene il campionato e, dopo la sosta per le Nazionale, detiene il primato in classifica. Decisive le vittorie contro il Milan al Meazza (2-1), vincendo questo scontro diretto con il Diavolo per la terza volta ...

