Napoli | Di Lorenzo | Sapevamo che il Torino poteva darci difficoltà Contenti di stare in alto | ma il campionato è lungo

Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 dopo la vittoria per 3-1 contro il Torino. Queste le sue parole: "Sapevamo che il Torino poteva darci difficoltà e rientrare dalla Nazionale non era facile. Abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità fin dall'inizio, poi nel secondo tempo abbiamo continuato a fare la partita, forse rilassandoci anche un po' ma portando a casa il risultato. Abbiamo abbassato l'intensità e questo non dovrebbe succedere nonostante il risultato favorevole. Siamo contenti, però, del risultato ottenuto. La classifica? E' ancora presto, siamo contenti di stare in alto, ma il campionato è lungo"

