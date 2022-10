Lombardia, Fontana: con Moratti rapporto fiduciario incrinato (Di sabato 1 ottobre 2022) caption id="attachment 282016" align="alignleft" width="150" Attilio Fontana/captionQuesta sera ho evidenziato alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, in maniera chiara e inequivocabile, che il nostro rapporto fiduciario, sul piano del posizionamento politico, si è incrinato".Lo ha scritto in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo un faccia a faccia di quasi un'ora con la sua vice nella sede della Giunta. "Ciò nonostante, essendo io il garante della coalizione in Lombardia e per senso di responsabilità rispetto al momento politico nazionale che stiamo vivendo, mi riservo di prendere una decisione definitiva dopo un confronto con i leader del centrodestra" ha aggiunto Fontana. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 1 ottobre 2022) caption id="attachment 282016" align="alignleft" width="150" Attilio/captionQuesta sera ho evidenziato alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia, in maniera chiara e inequivocabile, che il nostro, sul piano del posizionamento politico, si è".Lo ha scritto in una nota il presidente della Regione, Attilio, dopo un faccia a faccia di quasi un'ora con la sua vice nella sede della Giunta. "Ciò nonostante, essendo io il garante della coalizione ine per senso di responsabilità rispetto al momento politico nazionale che stiamo vivendo, mi riservo di prendere una decisione definitiva dopo un confronto con i leader del centrodestra" ha aggiunto

