L' immenso timoniere

(Di sabato 1 ottobre 2022) L’uomo che ha reso la Cina un regime dalle ambizioni globali, Xi Jinping, è a un passo dalla presidenza a vita. Lo consacrerà il XX Congresso del Partito comunista, che si apre il 16 ottobre. Anche se, nonostante i successi e i molti proclami, il Paese patisce crisi «sotterranee» che offuscano la grande marcia verso il futuro. Se Mao Zedong è passato alla Storia come il «Grande» della Cina comunista, quale titolo merita il suo successore Xi Jinping? Come verrà ricordato l’uomo più potente nei 73 anni della Repubblica popolare, capace com’è di un controllo assoluto sullo Stato, sulla burocrazia e sull’esercito, ma anche di una forza militare e politica al cui confronto quella di Mao era ben povera cosa? Il controllo sulla Cina da parte di Xi, oggi, non ha contraltari. È un dittatore assoluto, un «» che tiene ...