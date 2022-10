La Roma espugna San Siro, 2-1 in rimonta all'Inter (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - La Roma piazza un gran colpo a San Siro battendo l'Inter in rimonta. Finisce 2-1 grazie alle reti di Smalling e Dybala che ribaltano l'iniziale vantaggio di Dimarco: la squadra di Simone Inzaghi non riesce quindi ad uscire dal momento negativo, rimediando il secondo ko di fila e il terzo nelle ultime quattro gare di campionato, restando ferma a 12 punti. Gli uomini del grande ex José Mourinho, invece, riscattano l'ultima sconfitta con l'Atalanta e si rilanciano salendo a quota 16. I nerazzurri tentano subito di prendere in mano il comando delle operazioni e all'11' troverebbero già il vantaggio con l'ex Dzeko, se non fosse per una posizione di fuorigioco dello stesso bosniaco sul tocco di Lautaro. Dopo un tentativo da fuori di Calhanoglu terminato a lato di poco, la squadra di Inzaghi riesce comunque a segnare ... Leggi su agi (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Lapiazza un gran colpo a Sanbattendo l'in. Finisce 2-1 grazie alle reti di Smalling e Dybala che ribaltano l'iniziale vantaggio di Dimarco: la squadra di Simone Inzaghi non riesce quindi ad uscire dal momento negativo, rimediando il secondo ko di fila e il terzo nelle ultime quattro gare di campionato, restando ferma a 12 punti. Gli uomini del grande ex José Mourinho, invece, riscattano l'ultima sconfitta con l'Atalanta e si rilanciano salendo a quota 16. I nerazzurri tentano subito di prendere in mano il comando delle operazioni e all'11' troverebbero già il vantaggio con l'ex Dzeko, se non fosse per una posizione di fuorigioco dello stesso bosniaco sul tocco di Lautaro. Dopo un tentativo da fuori di Calhanoglu terminato a lato di poco, la squadra di Inzaghi riesce comunque a segnare ...

