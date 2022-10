Juve, Locatelli verso l’Inghilterra? Piace all’Arsenal (Di sabato 1 ottobre 2022) L’Arsenal avrebbe richiesto ai bianconeri informazioni su Manuel Locatelli. I Gunners avevano provato a prenderlo già nel 2021 La Juve a fine stagione dovrà esercitare l’obbligo di riscatto di Manuel Locatelli, con una spesa di 25 milioni di euro più eventuali 12,5 di ulteriori bonus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però i bianconeri potrebbero decidere di sacrificare il centrocampista, specialmente se il suo rendimento non dovesse migliorare. Su di lui c’è l’interesse dell’Arsenal, che aveva già provato a prenderlo nel 2021. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) L’Arsenal avrebbe richiesto ai bianconeri informazioni su Manuel. I Gunners avevano provato a prenderlo già nel 2021 Laa fine stagione dovrà esercitare l’obbligo di riscatto di Manuel, con una spesa di 25 milioni di euro più eventuali 12,5 di ulteriori bonus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però i bianconeri potrebbero decidere di sacrificare il centrocampista, specialmente se il suo rendimento non dovesse migliorare. Su di lui c’è l’interesse dell’Arsenal, che aveva già provato a prenderlo nel 2021. L'articolo proviene da Calcio News 24.

