Inter | prime immagini ufficiali della terza maglia 2022 23

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 1 ottobre 2022) L’si prepara a svelare ladivisa da gioco per la stagione/23. Unache si discosta nettamente dalledue preparate da Nike per la stagione in corso e che punterà decisamente sul colore giallo e una linea particolarmente semplice e un design pulito. Per questa stagione il brand di abbigliamento sportivo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.