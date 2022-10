Inter, il momento dell’unione: ieri Zhang a cena con la squadra (Di sabato 1 ottobre 2022) momento delicato in casa Inter al rientro dalla sosta e Zhang e dirigenti a cena con la squadra Che il momento sia delicato in casa Inter lo si è capito subito dopo il fischio finale di Udine. La sosta per le Nazionali ha permesso all’ambiente nerazzurro di lavorare per ritrovare quella serenità che è mancata nella primissima parte di stagione. Anche per questo l’ambiente si è compattato e ieri ad Appiano Gentile i dirigenti e il presidente Steven Zhang hanno cenato insieme alla squadra. “Spinta, peraltro, di cui sente la necessità anche il presidente stesso: Zhang infatti ieri sera ha raggiunto il ritiro di Appiano e ha cenato con tutta la ... Leggi su intermagazine (Di sabato 1 ottobre 2022)delicato in casaal rientro dalla sosta ee dirigenti acon laChe ilsia delicato in casalo si è capito subito dopo il fischio finale di Udine. La sosta per le Nazionali ha permesso all’ambiente nerazzurro di lavorare per ritrovare quella serenità che è mancata nella primissima parte di stagione. Anche per questo l’ambiente si è compattato ead Appiano Gentile i dirigenti e il presidente Stevenhannoto insieme alla. “Spinta, peraltro, di cui sente la necessità anche il presidente stesso:infattisera ha raggiunto il ritiro di Appiano e hato con tutta la ...

Inter : 25 anni fa.. questo momento incredibile ?? Riviviamolo con il racconto del protagonista ?? #ForzaInter #Moriero - AntonaciAa : #Inzaghi: 'La società è sempre presente e ci supporta in ogni momento. La mia storia parla: dove alleno io aumentan… - AdrianoLeiteFan : RT @InterHubOff: ???Sebastien Frey: 'Inter, inizio di stagione complicato. Come sapete il club è in vendita: credo che in questo momento all… - internewsit : Inter, Brozovic ne avrà ancora per tanto tempo. Asllani, è il tuo momento! - CdS - - grafuio : RT @SimoneTogna: #inter: Andrè #Onana è - per il momento e solo per quanto riguarda le prime due partite del girone - il portiere con più p… -