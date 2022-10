Inter, Dimarco: «Ora c’è solo una cosa da fare» (Di sabato 1 ottobre 2022) Federico Dimarco ha parlato dopo la sconfitta subita contro la Roma: le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro Federico Dimarco ha parlato dopo la sconfitta dell’Inter contro la Roma ai microfoni di DAZN. LE PAROLE– «Dopo una partita così, è difficile fare delle dichiarazioni a freddo. Dobbiamo solo lavorare e fare di più nelle prossime. Dobbiamo tornare a vincere perchè una squadra come l’Inter non può permettersi altro. Quest’anno ci abbassiamo nella nostra area, lo scorso anno pressavamo più alto. Stasera abbiamo creato tanto e sofferto poco, appena vengono giù prendiamo sempre gol, è incredibile. Abbiamo dominato stasera, loro hanno avuto 2 occasioni e hanno segnato. Noi siamo col mister, dobbiamo lavorare insieme e pensare al Barcellona martedì». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Federicoha parlato dopo la sconfitta subita contro la Roma: le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro Federicoha parlato dopo la sconfitta dell’contro la Roma ai microfoni di DAZN. LE PAROLE– «Dopo una partita così, è difficiledelle dichiarazioni a freddo. Dobbiamolavorare edi più nelle prossime. Dobbiamo tornare a vincere perchè una squadra come l’non può permettersi altro. Quest’anno ci abbassiamo nella nostra area, lo scorso anno pressavamo più alto. Stasera abbiamo creato tanto e sofferto poco, appena vengono giù prendiamo sempre gol, è incredibile. Abbiamo dominato stasera, loro hanno avuto 2 occasioni e hanno segnato. Noi siamo col mister, dobbiamo lavorare insieme e pensare al Barcellona martedì». L'articolo ...

