Elisa Longo Borghini vince il Giro dell’Emilia 2022, terzo sigillo sul San Luca (Di sabato 1 ottobre 2022) Non sarà il Mondiale, che è stato ricco di rimpianti per lei, ma un’ultima soddisfazione in questa stagione se la toglie Elisa Longo Borghini. L’azzurra si impone sul San Luca: è sua la nona edizione del Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite. Per l’ex campionessa d’Italia questa è la terza affermazione nella corsa emiliana: in precedenza era arrivata la bellissima doppietta tra il 2015 e il 2015. Il tutto ovviamente si è deciso sull’ascesa conclusiva, ormai storica: ultimo chilometro eccezionale per l’atleta della Trek-Segafredo che è riuscita ad imporsi nettamente. Battute Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB) e Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ). Mentre quarta è la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team). Foto: Valerio Origo Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Non sarà il Mondiale, che è stato ricco di rimpianti per lei, ma un’ultima soddisfazione in questa stagione se la toglie. L’azzurra si impone sul San: è sua la nona edizione delInternazionale Donne Elite. Per l’ex campionessa d’Italia questa è la terza affermazione nella corsa emiliana: in precedenza era arrivata la bellissima doppietta tra il 2015 e il 2015. Il tutto ovviamente si è deciso sull’ascesa conclusiva, ormai storica: ultimo chilometro eccezionale per l’atleta della Trek-Segafredo che è riuscita ad imporsi nettamente. Battute Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB) e Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ). Mentre quarta è la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team). Foto: Valerio Origo

eliana_jpc : RT @Cyclingnewsfeed: Elisa Longo Borghini wins the Giro dell'Emilia Donne - UsaJaun : Elisa Longo Borghini wins the Giro dell’Emilia Donne - Biofafafa : RT @gsemilia: #GiroDellEmilia Donne, ordine d'arrivo: 1^ Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo), 2^ Veronica Ewers (EF Education), 3 Sofia B… - aficion593IT : RT @gsemilia: #GiroDellEmilia Donne, ordine d'arrivo: 1^ Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo), 2^ Veronica Ewers (EF Education), 3 Sofia B… - Cyclingnewsfeed : Elisa Longo Borghini wins the Giro dell'Emilia Donne -