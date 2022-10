DDaily 012 - Switch-off MPEG2 il 20 dicembre? Perché proprio la settimana di Natale?

(Di sabato 1 ottobre 2022) Trapelano nuove indiscrezioni: le emittenti si preparano a spegnere i canali inil 20 di, il momento peggiore per i negozi. Nella seconda metà di ottobre dovrebbe partire la campagna di comunicazione: da come sarà fatta dipenderà il numero di TV (inutilmente) rottamati...

L’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa avverte Putin che non riconoscerà valore legale alle decisioni dei cittadini delle regioni ucraine di Luhansk, Donetsk, Kherson e ...