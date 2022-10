Dalla tensione all'urlo liberatorio: così Mourinho ha visto Inter - Roma (Di sabato 1 ottobre 2022) Squalificato per l'espulsione nella sfida contro l'Atalanta, José Mourinho ha seguito Inter - Roma a bordo del pullman della squadra ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 ottobre 2022) Squalificato per l'espulsione nella sfida contro l'Atalanta, Joséha seguitoa bordo del pullman della squadra ...

LucaDeSiena : RT @LorenzoNoto2: La tensione tra Grecia e Turchia sembra aver raggiunto un livello da codice rosso. Come probabilmente non accadeva dalla… - balbodivinadio : RT @LorenzoNoto2: La tensione tra Grecia e Turchia sembra aver raggiunto un livello da codice rosso. Come probabilmente non accadeva dalla… - laviniamainardi : RT @LorenzoNoto2: La tensione tra Grecia e Turchia sembra aver raggiunto un livello da codice rosso. Come probabilmente non accadeva dalla… - limesonline : RT @LorenzoNoto2: La tensione tra Grecia e Turchia sembra aver raggiunto un livello da codice rosso. Come probabilmente non accadeva dalla… - BausciaCafe : Nk - Gran cross di Spinazzola dalla sinistra, tiro al volo di sinistro che Handanovic prende ma non riesce a respin… -