Da draghiano a meloniano | la capriola del ministro che spera in una poltrona

(Di sabato 1 ottobre 2022) «Qualora servisse una figura esperta come la mia, io sono a vostra totale disposizione». Questa la sintesi, dell'ex, fino a ieri convintamente. Il passato dunque è scordato e gli annunci contro i sovrano-populisti dimenticati. Peccato per lui, che la sua professionalità tale rimarrà, ma ben distante da Palazzo Chigi. Le possibilità di entrare nel futuro governo guidato da Giorgia Meloni sono pari allo zero. Qualche buona possibilità di rientrare in politica invece, ancora la può coltivare il ricco imprenditore. Sia mai che grazie alle sue competenze possa trovare pure un ruolo «a chiamata».

mikless94 : @LaZanzaraR24 @DAVIDPARENZO @TgLa7 @La7tv Mentana, prima draghiano, poi meloniano con rapida piroetta - DraghiTroika : @paolomieli @24Mattino Ho notato che le lingue cairote e di @Confindustria si sono già spostate dal sacro culo drag… -

Domani

Non bastano insomma le parole, non basta dirsiper esserlo davvero . C'è bisogno di un ... C'è un elettorato moderato in libera uscita, che non accetterà di morire salviniano o. C'è ...... 'rimanere su quanto deciso')Potrebbe darsi che lo scalpitare di Giuseppe Conte per ... mentre la Lega mai si sposterà dal cordonein termini di forza centripeta cosicché non ... Il grande bluff di Giorgia Meloni “draghiana” e affidabile