All’esame per la patente con microcamera e auricolare

Continua senza sosta , da parte della Polizia di Stato , l'attività di monitoraggio e verifica della regolarità delle procedure d'esame di teoria per il conseguimento della patente di categoria "B" condotta in stretta sinergia con gli Uffici della Motorizzazione Civile di Pordenone. Nelle settimane appena trascorse, gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione di Polizia Stradale di Pordenone, presenziando in "borghese", hanno partecipato, insieme ai funzionari della motorizzazione , ad una seduta d'esame teorico, scoprendo due donne , intente a manipolare la seduta di esame. Gli agenti ,infatti, sono stati insospettiti dal comportamento anomalo delle candidate e dal capo di abbigliamento che indossavano, presentando questi ultimi, un insolito rigonfiamento . Gli atteggiamenti di palese nervosismo, che hanno attirato l'attenzione degli ...

