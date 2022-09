Wta Ostrava 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo Wta 500 di. L’evento andrà in scena da lunedì 3 a domenica 9 ottobre sui campi in cemento della città ceca. La numero uno al mondo Iga Swiatek guida il seeding, seguita da ben quattro Top 10 come Badosa, Kontaveit, Sakkari e Kasatkina. Spiccano ex campionesse slam come Raducanu, Azarenka e Ostapenko, mentre non sono presenti giocatrici azzurre. Le tre wild card sono state infine riservate alle beniamine di casa Kvitova, Martincova e Muchova. Latelevisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una livesul sito ufficiale della stessa emittente e tramite la nuova ...