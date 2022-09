Viola come il mare streaming gratis e diretta tv Canale 5? Dove vedere prima puntata (Di venerdì 30 settembre 2022) Can Yaman torna sugli schermi italiani con la nuova serie Viola come il mare nella quale è il protagonista insieme a Francesca Chillemi. L’attore turco è nei panni di un ispettore che si troverà sulla strada Viola Vitale, una giornalista che torna a Palermo dopo esser stata tanti anni a Parigi per cercare il padre che non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni di DayDreamer con Can Yaman: cambio di programmazione Liverpool-Milan, streaming gratis e diretta tv in chiaro Mediaset? Champions League OGGI LIVE Dove vedere Milan-Atletico Madrid: streaming gratis e diretta tv in chiaro? ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Can Yaman torna sugli schermi italiani con la nuova serieilnella quale è il protagonista insieme a Francesca Chillemi. L’attore turco è nei panni di un ispettore che si troverà sulla stradaVitale, una giornalista che torna a Palermo dopo esser stata tanti anni a Parigi per cercare il padre che non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni di DayDreamer con Can Yaman: cambio di programmazione Liverpool-Milan,tv in chiaro Mediaset? Champions League OGGI LIVEMilan-Atletico Madrid:tv in chiaro? ...

rtl1025 : ?? @frachillemi___ e @luca_bernabei a RTL 102.5: “Stasera #ViolaComeIlMare in TV”. #CanYaman: “Per la prima volta… - MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare… - NDarghahi : RT @NOTIZIEWEBLIVE: #CanYaman influenzato a #Budapest rimanda il primo ciak di '#ElTurco'ma parla di 'Viola come il mare' su RTL 102.5 - #… - Pryscil10884261 : RT @CClub1989: Anche a Mattino5 si parla di Viola come il mare Questa sera, su canale 5 non perdete la prima puntata di Viola come il mare… -