Spezia, c'è l'insidia Barcellona per Kiwior (Di venerdì 30 settembre 2022) Le parole di Lewandowski, il mercato e la stagione in A: insidia Barcellona per Kiwior dello Spezia Le parole di Lewandowski, il mercato e la stagione in A: insidia Barcellona per Kiwior dello Spezia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore dei liguri è molto attenzionato dal mercato. Non solo il Milan, le parole degli ultimi giorni dell'attaccante polacco potrebbero anche risuonare tra le mura dei blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

