Sondaggi Tp | per un italiano su due governo Meloni non completerà la legislatura

Il 71,1% degli italiani che è andato alle urne lo scorso 25 settembre ha espresso il suo voto con convinzione, il 10,8% ha fatto un voto utile, il 9,6% ha votato soprattutto per evitare la vittoria di una parte non gradita mentre solo il 5,2% ha espresso il suo voto con riluttanza e poca convinzione. È quanto emerge dal primo Sondaggio di Termometro Politico dopo le Politiche realizzato tra il 26 e il 28 settembre. Fonte: Termometro PoliticoLe urne hanno visto la vittoria del centrodestra con Fdi primo partito. Meloni è in pole per essere la prima premier donna del Paese. Ma quanti italiani sono pronti a darle fiducia? Secondo Tp, meno del 50% (45,2%) mentre la quota di chi afferma di riporre poca o per nulla fiducia in Meloni è al 52,3%. Fonte: Termometro PoliticoSulla possibile durata del probabile

