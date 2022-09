Primi passi riforma Irccs, 10 mosse per rafforzarli (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), in Italia 52 in totale di cui 22 pubblici, entrano in una nuova era con la riforma voluta dal ministero della Salute, che punta a “rafforzare il rapporto tra ricerca, innovazione e cure sanitarie, attraverso la revisione e l’aggiornamento dell’assetto regolamentare e del regime giuridico”. E’ arrivato infatti nei giorni scorsi il primo via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legislativo di attuazione della delega relativa al riordino della disciplina degli Irccs. Una riforma che è strettamente legata al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che deve essere varata definitivamente entro il 31 dicembre. Il decreto dovrà ora passare all’esame in Stato-Regioni, poi servirà il parere delle commissioni di Camera e Senato, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (), in Italia 52 in totale di cui 22 pubblici, entrano in una nuova era con lavoluta dal ministero della Salute, che punta a “rafforzare il rapporto tra ricerca, innovazione e cure sanitarie, attraverso la revisione e l’aggiornamento dell’assetto regolamentare e del regime giuridico”. E’ arrivato infatti nei giorni scorsi il primo via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legislativo di attuazione della delega relativa al riordino della disciplina degli. Unache è strettamente legata al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che deve essere varata definitivamente entro il 31 dicembre. Il decreto dovrà ora passare all’esame in Stato-Regioni, poi servirà il parere delle commissioni di Camera e Senato, ...

