Mondo di Mezzo: la Cassazione conferma le condanne per Buzzi e Carminati (Di venerdì 30 settembre 2022) La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva Salvatore Buzzi e Massimo Carminati: cala il sipario giudiziario su quasi tutto il processo Mondo di Mezzo, il sistema criminale che si era insidiato negli appalti pubblici di pubblica utilità dell'amministrazione di Roma Capitale. Dall'assistenza migranti alle potature del verde: tutto era sotto il controlli dell'ex L'articolo proviene da Inews24.it.

