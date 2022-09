Milan, triplo forfait: l’annuncio di Pioli lascia i tifosi di sasso (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Milan giocherà domani sera contro l’Empoli, ma Pioli ha fatto un annuncio che ha lasciato un po’ tutti di sasso. Dopo aver perso scontro lo scontro diretto contro il Napoli di Luciano Spalletti, il Milan domani sera scenderà in campo contro l’Empoli di Zanetti. I toscani sicuramente daranno qualche grattacapo ai rossoneri che, però, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilgiocherà domani sera contro l’Empoli, maha fatto un annuncio che hato un po’ tutti di. Dopo aver perso scontro lo scontro diretto contro il Napoli di Luciano Spalletti, ildomani sera scenderà in campo contro l’Empoli di Zanetti. I toscani sicuramente daranno qualche grattacapo ai rossoneri che, però, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JTriplete : @CalcioFinanza Quindi ha lavorato molto meglio l'#Inter Sia sul cosiddetto rosso ridotto di 105mil oltre il triplo… - HyperionVenom : @RadioRossonera Milan-Verona a ottobre scorso 3 biglietti al terzo anello a 13 euro l'uno, stadio quasi tutto pieno… - notizie_milan : Contro l’Empoli rientreranno tre giocatori - cacaolilin1 : RT @MeNeFotto1899: #Milan #Juve sold out in tutti i settori grazie ai reseller… e grazie anche alle società che permettono ciò.. dalle 12 a… - ZonaBianconeri : RT @MeNeFotto1899: #Milan #Juve sold out in tutti i settori grazie ai reseller… e grazie anche alle società che permettono ciò.. dalle 12 a… -