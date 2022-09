Milan, sorpresa dei tifosi per il compleanno di Giroud: palloncini col 36 e cuscino con lo scudetto, VIDEO (Di venerdì 30 settembre 2022) "36 anni e non sentirli... tanti Auguri Oli!". Con questo tweet il Milan ha fatto gli auguri di buon compleanno ad Olivier Giroud,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) "36 anni e non sentirli... tanti Auguri Oli!". Con questo tweet ilha fatto gli auguri di buonad Olivier,...

MarcoMoriniTW : Sorpresa di #LouisTomlinson ?? ???????????? - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Milan, sorpresa dei tifosi per il compleanno di #Giroud: palloncini col 36 e cuscino con lo scudetto, VIDEO - cmdotcom : #Milan, sorpresa dei tifosi per il compleanno di #Giroud: palloncini col 36 e cuscino con lo scudetto, VIDEO… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Milan, sorpresa dei tifosi per il compleanno di #Giroud: palloncini col 36 e cuscino con lo scudetto, - malikazizii : RT @cmdotcom: #Milan, sorpresa dei tifosi per il compleanno di #Giroud: palloncini col 36 e cuscino con lo scudetto, -