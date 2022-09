Juventus, UFFICIALE: Miretti si allena in gruppo, recuperato per il Bologna | Primapagina (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 15:10:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: La Juventus ha diramato il comunicato UFFICIALE con il report sull’allenamento di oggi. Buone notizie per Allegri, che recupera Fabio Miretti, infortunatosi con la Nazionale Under 21 ma pronto al rientro: “Pioggia alla Continassa sull’allenamento della Juventus, che è scesa in campo questa mattina a meno due dalla sfida con il Bologna. Oggi la squadra si è focalizzata su e per la riconquista palla nella metà campo avversaria con ripartenza, sviluppo della manovra con attacco della linea avversaria e partitella finale. Fabio Miretti ha svolto l’intero allenamento col gruppo”. Tutto ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 15:10:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Laha diramato il comunicatocon il report sull’mento di oggi. Buone notizie per Allegri, che recupera Fabio, infortunatosi con la Nazionale Under 21 ma pronto al rientro: “Pioggia alla Continassa sull’mento della, che è scesa in campo questa mattina a meno due dalla sfida con il. Oggi la squadra si è focalizzata su e per la riconquista palla nella metà campo avversaria con ripartenza, sviluppo della manovra con attacco della linea avversaria e partitella finale. Fabioha svolto l’interomento col”. Tutto ...

