Inter, l’annuncio di Inzaghi: “Non ci sarà, serve ancora tempo” (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo due settimane di stop per la pausa Nazionali torna finalmente in campo la Serie A. Uno dei match più suggestivi è sicuramente quello tra Inter e Roma. La sfida andrà in scena a San Siro alle 18, con l’Inter che deve vincere per dimenticare la batosta di Udine. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara importantissima per il campionato del Biscione. Il mister ha prima inquadrato la partita: “sarà una partita impegnativa, fatta di duelli. Incontriamo una squadra forte, che si è rinforzata, con qualità ed un grande allenatore”. Il tecnico ha parlato di un suo possibile esonero: “Gli allenatori sono sempre a rischio. Abbiamo dei punti di ritardo e stiamo cercando di lavorare meglio. Mi sento tranquillo perché lavoro ogni giorno cool mio staff”. FOTO: Getty – ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo due settimane di stop per la pausa Nazionali torna finalmente in campo la Serie A. Uno dei match più suggestivi è sicuramente quello trae Roma. La sfida andrà in scena a San Siro alle 18, con l’che deve vincere per dimenticare la batosta di Udine. Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara importantissima per il campionato del Biscione. Il mister ha prima inquadrato la partita: “una partita impegnativa, fatta di duelli. Incontriamo una squadra forte, che si è rinforzata, con qualità ed un grande allenatore”. Il tecnico ha parlato di un suo possibile esonero: “Gli allenatori sono sempre a rischio. Abbiamo dei punti di ritardo e stiamo cercando di lavorare meglio. Mi sento tranquillo perché lavoro ogni giorno cool mio staff”. FOTO: Getty – ...

