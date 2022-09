Il secondo pilot di House of the Dragon ed il trailer del settimo episodio (Di venerdì 30 settembre 2022) Il sesto episodio di House of the Dragon si presenta come un secondo pilot, ci introduce ad un nuovo periodo della storia e a nuovi attori come: Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Emma D’Arcy nei panni di Rhaenyra Targaryen e John MacMillan nei panni di Laenor Velaryon. House of the Dragon: dieci anni dopo Rhaenyra, Laenor ed il terzo figlioIn questo nuovo episodio troviamo i nostri protagonisti cresciuti, Rhaenyra diventa madre per la terza volta, i suoi figli non sono biologicamente di Laenor, bensì del cavaliere Harwin Strong. Tutti a corte cominciano a sospettare dei rapporti adulteri consumati dalla principessa con il figlio del Primo Cavaliere del Re, dunque Harwin viene presto allontanato dal castello. Il giovane si reca in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Il sestodiof thesi presenta come un, ci introduce ad un nuovo periodo della storia e a nuovi attori come: Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Emma D’Arcy nei panni di Rhaenyra Targaryen e John MacMillan nei panni di Laenor Velaryon.of the: dieci anni dopo Rhaenyra, Laenor ed il terzo figlioIn questo nuovotroviamo i nostri protagonisti cresciuti, Rhaenyra diventa madre per la terza volta, i suoi figli non sono biologicamente di Laenor, bensì del cavaliere Harwin Strong. Tutti a corte cominciano a sospettare dei rapporti adulteri consumati dalla principessa con il figlio del Primo Cavaliere del Re, dunque Harwin viene presto allontanato dal castello. Il giovane si reca in ...

