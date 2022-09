(Di venerdì 30 settembre 2022) Napoli da primo posto, ma con qualche critica e alcuni pensieri in libertà da parte di Gennaro, ex portiere azzurro, che ha parlato a TvLuna . "Nei prossimi 43 giorni per il Napoli si deciderà ...

salvione : Iezzo: “Meret è stato gestito male, Lobotka purtroppo se ne andrà” - sportli26181512 : #Iezzo: “#Meret è stato gestito male, Lobotka purtroppo se ne andrà”: L'ex portiere del Napoli aggiunge: “Nei pross… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Alex Meret è stato importante contro il Milan, aveva bisogno di sicurezza' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Alex Meret è stato importante contro il Milan, aveva bisogno di sicurezza' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Alex Meret è stato importante contro il Milan, aveva bisogno di sicurezza' -

Corriere dello Sport

Napoli da primo posto, ma con qualche critica e alcuni pensieri in libertà da parte di Gennaro, ex portiere azzurro, che ha parlato a TvLuna . "Nei prossimi 43 giorni per il Napoli si deciderà una fetta importante della stagione e sarà un compito duro per Spalletti affrontare al meglio ...L'ex portiere del Napoli, Gennaro, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: 'Conosco bene il ruolo e le qualità del giocatore, mi sono preso anche gli insulti sui social ... Iezzo: “Meret è stato gestito male, Lobotka purtroppo se ne andrà” Gennaro Iezzo ha messo in evidenza la bravura del portiere friulano del Napoli soffermandosi sull'inizio di stagione: 'E' stato gestito male in precedenza'.L'ex portiere del Napoli aggiunge: “Nei prossimi 43 giorni Spalletti si gioca una fetta importante della stagione” ...