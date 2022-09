“Gli abiti che ti danno per sfilate e ospitate poi li restituisci?”, la risposta di Chiara Ferragni (Di venerdì 30 settembre 2022) È appena terminata la Milano Fashion Week ed è iniziata quella di Parigi. Tra i look che non possono passare inosservati a sfilate ed eventi – a cui partecipano ogni giorno centinaia di vip – ci sono naturalmente anche quelli di Chiara Ferragni, che già nel capoluogo lombardo aveva fatto parlare di sé con il suo outfit che le scopriva l’underboob. Visto che si parla di tanti look e vestiti diversi per ogni occasione, l’influencer ha voluto spiegare sui social cosa accade agli abiti che indossa durante le sfilate. @ChiaraFerragni Replying to @Fabrizia Ardino ? original sound - Chiara Ferragni Un fan le ha infatti chiesto se dovesse restituire i vestiti che le vengono forniti per le sfilate o le ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 30 settembre 2022) È appena terminata la Milano Fashion Week ed è iniziata quella di Parigi. Tra i look che non possono passare inosservati aed eventi – a cui partecipano ogni giorno centinaia di vip – ci sono naturalmente anche quelli di, che già nel capoluogo lombardo aveva fatto parlare di sé con il suo outfit che le scopriva l’underboob. Visto che si parla di tanti look e vestiti diversi per ogni occasione, l’influencer ha voluto spiegare sui social cosa accade agliche indossa durante le. @Replying to @Fabrizia Ardino ? original sound -Un fan le ha infatti chiesto se dovesse restituire i vestiti che le vengono forniti per leo le ...

