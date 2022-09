Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Giulio Fratini (ma lei non si sbilancia) (Di venerdì 30 settembre 2022) Quelle che sembravano solo voci hanno finalmente trovato conferma: Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Giulio Fratini hanno una relazione e non hanno più nessuna intenzione di nascondersi. La bella showgirl si è infatti lasciata fotografare insieme al suo nuovo compagno durante la settimana della moda. Ormai non ci sono più segreti: è lui il misterioso uomo che nei mesi scorsi ha riempito la conduttrice di fiori, regali e messaggi d’amore, anche se da parte sua non è arrivata ancora alcuna conferma. Elisabetta Gregoraci non si nasconde più: è amore con Giulio Fratini Elisabetta Gregoraci non ha più intenzione di nascondersi. Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, la conferma è arrivata proprio dai ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 settembre 2022) Quelle che sembravano solo voci hanno finalmente trovato conferma:e l’imprenditorehanno una relazione e non hanno più nessuna intenzione di nascondersi. La bella showgirl si è infatti lasciata fotografare insieme al suo nuovo compagno durante la settimana della moda. Ormai non ci sono più segreti: è lui il misterioso uomo che nei mesi scorsi ha riempito la conduttrice di fiori, regali e messaggi d’amore, anche se da parte sua non è arrivata ancora alcuna conferma.non si nasconde più: è amore connon ha più intenzione di nascondersi. Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, la conferma è arrivata proprio dai ...

