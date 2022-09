ATP 250 Sofia | Sinner | “Partita difficile oggi | ma ho saputo servire bene quando occorreva”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il tennista azzurro, Jannik, ha commentato la vittoria ottenuta contro Borges al secondo turno dell’ATP 250 di. Ecco le sue parole: “Quella diè stata una, penso di aver servitonei momenti importanti. Questo è un posto speciale per me. Non penso alle Finals, faccio del mio meglio giorno dopo giorno e vediamo a fine anno quale sarà la posizione nella Race“. SportFace.

Jannik Sinner va ai quarti di finale del torneodi Sofia, in cui ha trionfato nelle ultime due edizioni. L'altoatesino ha sconfitto il portoghese Nuno Borges 6 - 3, 6 - 4. Domani Sinner affronterà uno tra Verdasco e Vukic. In campo ai ...RISULTATITEL AVIV Ottavi di finale Novak Djokovic batte Pablo Andújar 6 - 0 6 - 3 Vasek Pospisil batte Edan Leshem 6 - 3 6 - 2 Arthur Rinderknech batte Diego Sebastian Schwartzman 6 - 3 2 - 6 7 - 6 (7) ...Pablo esulta nell'ottavo game del match, quando finalmente si blocca, come se avesse compiuto l'impresa del secolo. Pospisil, prossimo avversario di Novak, non sarà contento ...Il serbo non giocava una partita ufficiale da Wimbledon. Dopo l'esibizione in Laver Cup è volato in Israele anche per conquistare punti preziosi per le Finals ...