Amnesty, in Iran ordine per fermare protesta 'a ogni costo' (Di venerdì 30 settembre 2022) I vertici delle forze armate Iraniane hanno dato l'ordine di "confrontarsi duramente" con i manifestanti che da più di due settimane protestano in varie città del Paese per Mahsa Amini, 22enne morta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) I vertici delle forze armateiane hanno dato l'di "confrontarsi duramente" con i manifestanti che da più di due settimaneno in varie città del Paese per Mahsa Amini, 22enne morta ...

