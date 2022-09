Amici, ecco chi è la nuova velina mora di Striscia la Notizia (Di venerdì 30 settembre 2022) Per la nuova stagione di Striscia la Notizia 2022/2023 Cosmery Fasanelli, una ballerina di 22 anni originaria di Brindisi, sarà sul bancone del tg satirico per tutta la stagione come la “velina mora”. E’ un volto già conosciuto per la tv poichè alle sue spalle ha la partecipazione al talent Amici 2021, come allieva di Alessandra Celentano. Durante Amici ha avuto una storia con Alex Rina, durata solo il tempo del programma. Al suo fianco ora c’è Nunzio Stancampiano, anche lui ex allievo di Amici 2021. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 21, LDA esce allo scoperto con la fidanzata: ecco di chi si tratta Il figlio di Gigi D’Alessio ha trovato l’amore e da settimane ormai è inseparabile dalla ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 settembre 2022) Per lastagione dila2022/2023 Cosmery Fasanelli, una ballerina di 22 anni originaria di Brindisi, sarà sul bancone del tg satirico per tutta la stagione come la “”. E’ un volto già conosciuto per la tv poichè alle sue spalle ha la partecipazione al talent2021, come allieva di Alessandra Celentano. Duranteha avuto una storia con Alex Rina, durata solo il tempo del programma. Al suo fianco ora c’è Nunzio Stancampiano, anche lui ex allievo di2021. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…21, LDA esce allo scoperto con la fidanzata:di chi si tratta Il figlio di Gigi D’Alessio ha trovato l’amore e da settimane ormai è inseparabile dalla ...

