Wilma Goich contro gli autori del GF Vip: scatta subito la censura (Di giovedì 29 settembre 2022) Il GF Vip va in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Gli autori del programma, però, sono costantemente sintonizzati con quello che accade in casa, onde evitare che vengano dette cose compromettenti da parte dei concorrenti. Qualora dovesse essere necessario, infatti, gli autori provvedono ad intervenire con una censura. Ebbene, in queste ore, ad essere coinvolta da tale provvedimento è stata Wilma Goich. La concorrente stava sgomberando dopo aver mangiato e, improvvisamente, ha detto una frase che non è affatto piaciuta alla produzione. La donna, infatti, ha ammesso che il cibo ricevuto dallo staff non fosse affatto buono. In quel momento, gli autori hanno reagito dando luogo ad un'immediata censura.

